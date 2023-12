Ozieri, lavoratori in nero e controllati con le videocamere

Di: Redazione Sardegna Live

Faceva lavorare in nero un dipendente e ne monitorava le attività a distanza grazie a un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Un imprenditore è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, che nei giorni scorsi hanno collaborato con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Sassari in una serie di controlli nel territorio per verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle attività imprenditoriali e commerciali della zona.

In un'azienda di Ozieri i militari avrebbero così riscontrato l'utilizzo per più volte delle prestazioni in nero di un lavoratore, privo di un regolare contratto e di qualsivoglia copertura previdenziale e di tutela tra quelle previste dalla norma. L'imprenditore, secondo quanto riferito, aveva persino installato negli ambienti di lavoro un sistema di videosorveglianza con cui poteva controllare i lavoratori a distanza, senza alcuna autorizzazione.

L'installazione e l'uso di questo tipo di impianti deve essere preventivamente approvata dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali. L'impianto di videosorveglianza è stato quindi disattivato e l'imprenditore è stato sanzionato con una multa di 7.600 euro.