Estorce mezzo milione di euro a sacerdote: 54enne in manette

I carabinieri hanno scoperto la truffa con pretesto di un aiuto economico

Di: Redazione Sardegna Live

Ha approfittato del buon cuore di un sacerdote, trasformando quello che era stato un aiuto a una parrocchiana, in un momento di difficoltà, in truffa ed estorsione. La donna è riuscita ad avere dal religioso 78enne della diocesi di Oristano oltre 500mila euro.

I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Oristano hanno scoperto tutto mettendo fine all'incubo vissuto dal prete e arrestando Maria Ore, 54 anni, di Bonarcado, conosciuta come "Mariella". I reati contestati sono truffa ed estorsione.

L'indagine è scattata a fine novembre dello scorso anno quando il sacerdote ha denunciato l'accaduto ai militari. La parrocchiana lo aveva avvicinato diversi anni prima chiedendogli un sostegno. Secondo quanto riportato dall'Ansa avrebbe raccontato all'uomo di avere un patrimonio di beni mobili e immobili per quattro milioni di euro al quale non poteva accedere per ragioni di carattere giuridico-fiscale e, a dire della truffatrice, rischiava di perderlo perché sarebbe stato riscosso da un fantomatico coniuge dal quale si stava separando o dallo Stato.

La 54enne avrebbe dunque chiesto al sacerdote di renderlo comproprietario del patrimonio, convincendolo a firmare atti che avrebbe depositato presso istituti di credito che avrebbero garantito al parroco la titolarità dei beni. Successivamente la malintenzionata avrebbe iniziato a chiedere denaro prima per poter vivere e poi per bloccare un provvedimento giudiziario risultato inesistente.