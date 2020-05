Medici e infermieri italiani cittadini onorari di Zerfaliu

Il riconoscimento per "l'alto senso del dovere nella lotta al virus"

Di: Redazione Sardegna Live

Medici e infermieri d'Italia diventano cittadini onorari del Comune di Zerfaliu. L'amministrazione guidata dal sindaco Pinuccio Chelo ha voluto conferire il riconoscimento, primo comune in Italia, per l'impegno, il sacrificio e il coraggio di quanti si sono esposti combattendo in prima linea il coronavirus.

Il primo cittadino del paese dell'Oristanese ha inviato una lettera ai presidenti degli Ordini della provincia di Oristano di infermieri e medici mettendo in evidenza "gli alti meriti acquisiti in relazione all'impegno costantemente profuso nell'esercizio del proprio mandato e in particolare in questa crisi derivata dalla diffusione del Covid-19".

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si svolgerà appena l'emergenza rientrerà. "Un atto dovuto per il loro alto senso del dovere e l'impegno - dice il primo cittadino all'ANSA - È la prima volta in 14 anni che concediamo una cittadinanza onoraria".

Un gesto gradito dai presidenti provinciali Antonio Sulis e Raffaele Secci. "Siamo commossi per questo bel gesto - dice Sulis all'ANSA -. Medici e infermieri non si sono risparmiati di fronte a questa pandemia. Fa ancora più piacere che il riconoscimento giunga dalla sensibilità di un sindaco e di una amministrazione comunale di un piccolo paese dal grande cuore alla quale rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento".