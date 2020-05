In casa cocaina e marijuana, 50enne in manette per spaccio

Il blitz ad opera del Commissariato di Polizia di Quartu

Di: Alessandro Congia

La Sezione di Polizia Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena ha svolto e concluso positivamente un servizio antidroga iniziato a seguito di una segnalazione che interessava un personaggio, per altro già noto agli investigatori del Commissariato, perché era dedito allo spaccio di stupefacente presso la propria abitazione.

Gli agenti hanno quindi eseguito la perquisizione presso la casa di Gianluca Floris, quartese 50enne, pregiudicato, in cui sono stati rinvenuti 40 grammi di cocaina e 350 grammi di marjuana, già suddivisa in singole dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Il Floris è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.