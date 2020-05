Coppia fermata per un normale controllo, i soldi della droga nascosti anche nel reggiseno

I due pusher sono finiti in cella a Uta

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti in tutto il territorio della Provincia i controlli per garantire l’osservanza delle misure di contenimento del Covis-19, anche in questa “Fase 2”. La Polizia di Stato, che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria non ha mai distolto l’attenzione nei confronti dei fenomeni di criminalità diffusa, ha attuato un potenziamento dei servizi, nell’ottica di una sempre più efficace azione di prevenzione e di contrasto anche dei reati predatori e di spaccio di stupefacenti e ancora di più in una situazione in cui vi sono più opportunità di spostamento.

In questo contesto, nel corso della notte l’attenzione di un equipaggio della Squadra Volante è stata attirata da un’autovettura con a bordo delle persone, mentre transitava in Cadello. Durante il controllo, due dei passeggeri, un uomo e una donna, hanno iniziato a esternare segnali di nervosismo, tanto di indurre gli agenti ad approfondire accertamenti nei loro confronti. All’interno della borsa della donna i poliziotti hanno trovato un contenitore di plastica contenenti piccoli involucri con circa 3,5 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina e la somma di 175 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I due, Andrea Chessa 32enne e Serena Cosa, 28enne, entrambi pregiudicati e già noti agli Agenti per i loro precedenti di polizia, sono stati accompagnati in Questura dove da un controllo più accurato è stata rinvenuta la somma di 300 euro, occultata nel reggiseno della donna.

Il controllo è stato esteso anche presso il domicilio della coppia nel comune di Carbonia dove sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 64 boccette di metadone da 20 mg ciascuna, altri 24 grammi circa di eroina e un’altra somma di denaro pari a 465 euro, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del pm accompagnati presso la cassa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.