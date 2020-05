Incendio in un garage di una struttura ricettiva: ingenti i danni

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio in un garage di una struttura ricettiva. Questa mattina, intorno alle 10:50, una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in un magazzino in località Neule a Dorgali, facente parte di una struttura ricettiva della zona.

All’interno del locale erano custoditi una decina di quad, biciclette, legname e materiale di vario genere. I pompieri hanno cercato di limitare i danni che risultano comunque ingenti. Sul posto anche i carabinieri di Dorgali che indagano sulle cause del rogo.