Lavoratori e famiglie della Saras Sarlux e Sardeolica solidali: donati 70mila euro al Santissima Trinità

Un gesto meraviglioso in un periodo davvero molto difficile

Di: Alessandro Congia

I Sanitari dell’UO Otorino e dell’intero presidio ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, Ospedale in prima linea contro l’epidemia da Covid-19, ringraziano tutti i lavoratori e le loro famiglie della ditta Saras Sarlux e Sardeolica in accordo con le associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver fortemente voluto questa generosa donazione. I lavoratori hanno destinato le loro giornate lavorative a questa nobile causa raggiungendo la cospicua cifra di 70mila euro.

In questo momento di grande emergenza e di sacrificio per tutti i lavoratori, il vostro gesto testimonia come siate al nostro fianco in questa difficile battaglia. La Vostra donazione è per noi motivo di grande conforto e di profondo apprezzamento e, oltre a possedere un utilità immediata in questa difficile fase di contenimento dell’epidemia, rappresenterà un insostituibile investimento anche sulla qualità futura del nostro lavoro. Un altro grazie ai lavoratori per aver garantito a tutta la popolazione sarda l'approvvigionamento energetico e il carburante per tutte le attività essenziali durante questo periodo emergenziale. Tutto cio' è stato possibile realizzarlo grazie al Commissario Ats Sardegna Dott Giorgio Steri, al Direttore Sanitario POU Dott Sergio Marracini e dopo l’esperta ricognizione dell’Ingegneria Clinica dell’ATS, tenuto conto delle esigenze del nostro Ospedale, abbiamo destinato la cospicua donazione da Voi raccolta all’acquisto di un microscopio operatorio ad alta tecnologia. Il Vostro prezioso contributo non solo migliorerà nell’immediato la qualità della gestione clinica e terapeutica dei pazienti (sia che essi siano pazienti Covid positivi, o solo sospetti tali) ma permetterà un suo proficuo impiego anche in un futuro

auspicabilmente libero dall’epidemia, quando tali esigenze si moltiplicheranno in quella che sarà la fase successiva di graduale ripristino della normale vita sociale e lavorativa. Tale strumento verrà infatti a costituire elemento determinante della nostra attività diagnostica e terapeutica, specie nell’ambito della cura dei tumori delle alte vie respiratorie e digestive, così frequenti nel nostro territorio a causa di molteplici fattori patogenetici.

La solidità del nostro sistema Sanitario e la salute di tantissime persone dipendono dal singolo gesto di ognuno di noi, a dimostrazione che l’impegno del singolo individuo è fondamentale per garantire il benessere dell’intera collettività, specie quando, come in questo caso, può fornire gli strumenti necessari a dare una migliore possibilità di guarigione a chi è malato. Per tale motivo saremo orgogliosi di impiegare proficuamente il frutto del Vostro nobile atto di sensibilità sociale, verso cui esprimiamo ancora infinita gratitudine.