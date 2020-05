Solinas: "L'indice Rt della Sardegna è a 0.48"

Si attendono i dati relativi a ogni comune dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Il governatore Christian Solinas ha illustrato stasera in conferenza stampa gli ultimi aggiornamenti sulla situazione coronavirus nell'Isola.

In serata verranno forniti anche gli indici Rt per ognuno dei comuni isolani. "Faremo una serie di ordinanze- spiega Solinas -. Una per la migliore salvaguardia dei cittadini, l'altra sarà esplicativa dell'ordinanza 20 per chiarire tutti i dubbi che sono emersi in questi giorni".

"Chiariamo anche l'indice R con 0 di tutti i centri della Sardegna. Un indice che è stato efficace maggiormente in regioni dove ci sono stati molti casi di positività. Per queste ragioni, diverse regioni come la nostra hanno chiesto chiarimenti e una articolazione migliore degli indici di positività. Abbiamo operato il calcolo che sarà disponibile per tutti".

"La Sardegna è, come valore cumulativo, a 0.48 - prosegue Solinas -. La stragrande maggioranza dei comuni sardi hanno avuto una circolazione del virus talmente basso che sterilizza la possibilità di calcolo. Quelli che hanno avuto meno di 30 casi saranno quindi n.c. (on classificabili). Alcuni invece avranno una serie di indicatori per un mosaico completo di quello che è stato il fenomeno epidemiologico per la Sardegna".