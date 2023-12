Garage in fiamme a Olbia: tre moto distrutte

Vigili del fuoco in azione anche per un incidente in zona industriale

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nella giornata odierna intorno alle 14:30 per l'incendio di un garage in via Leoncavallo.

All’interno dello stesso vi erano tre moto che hanno subito ingenti danni. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.

La medesima squadra del 115, in mattinata, si era occupata di un’incidente stradale tra un furgone e una autovettura nella zona industriale. Un conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia. Sul posto anche la polizia municipale