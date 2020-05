Diocesi di Lanusei e Comune di Talana vicini a don Pirarba: “Gli siamo vicini con affetto e con la preghiera”

Il parroco è la guida spirituale della parrocchia Santa Marta di Talana

Di: Redazione Sardegna Live

Anche la diocesi di Lanusei e il Comune di Talana hanno manifestato vicinanza e solidarietà nei confronti di don Vincenzo Pirarba, il sacerdote, 77 anni, originario di Villagrande, che la notte scorsa è stato brutalmente aggredito nella sua abitazione di Tortolì, probabilmente nel tentativo di furto.

“Appresa – si legge nel sito della diocesi - con tristezza e sdegno la notizia che la notte scorsa don Vincenzo Pirarba è stato aggredito da un malvivente nella sua abitazione nel Comune di Tortoli a scopo di rapina, la Diocesi con il suo vescovo, i presbiteri, i diaconi e tutti i fedeli, in particolare la comunità di Talana, dove svolge attualmente il suo ministero, gli sono vicini con affetto, solidali con la sua sofferenza non solo fisica e rinfrancandolo con la preghiera per la sua pronta guarigione. Don Vincenzo sta comunque bene, nonostante abbia subito qualche frattura (naso e due costole) e varie contusioni. Rimarrà sotto osservazione all’ospedale di Lanusei alcuni giorni”.





Il parroco è, da qualche anno, guida spirituale della parrocchia Santa Marta di Talana. Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Tegas, ha postato un messaggio di vicinanza:

“Apprendiamo con grande rammarico e sofferenza di un fatto che ci tocca molto da vicino. Il nostro Parroco Don Vincenzo Pirarba, questa notte, è stato vittima di una vile aggressione da parte di sconosciuti.

Siamo profondamente scossi dal gravissimo episodio che condanniamo fermamente. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità talanese è vicina affettuosamente a don Pirarba, al quale auguriamo una pronta guarigione”.