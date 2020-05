La Assl cerca un medico di Assistenza primaria per l’ambulatorio di Ulassai e Osini

L'incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai sei mesi

Di: Redazione Sardegna Live

La Assl di Lanusei deve provvedere ai sensi dell'art. 38 dell’Ac.n. Per la Medicina Generale del 29/07/2009 - ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l'ambito territoriale 1.7, a seguito del collocamento in pensione di un medico titolare con apertura

dell'ambulatorio nel Comune di Ulassai-Osini.

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda, al seguente indirizzo Assl Lanusei via Piscinas, 5 o inviata per posta

elettronica all’indirizzo Pec: cureprimarie@pec.asllanusei.it entro e non oltre il le ore 24 del 17 maggio.

La modulistica è scaricabile dal sito Ats Sardegna (Albo pretorio - Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse) e dal sito Assl Lanusei (menù Notizie e Ultime notizie della Homepage).

L'incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai sei mesi e cesserà comunque al momento del conferimento di incarico definitivo di

titolarità.

L'incarico sarà affidato – ai sensi dell'A.C.N. di Medicina Generale del 29 luglio 2009 secondo l’ordine di graduatoria aziendale di riferimento con priorità ai medici iscritti in graduatoria regionale definitiva 2019 residenti nell’ambito della Assl di Lanusei.