C’è Mahmood per il concerto di Capodanno a Castelsardo

Previsti anche diversi eventi collaterali sino al 6 gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Anticipazioni confermate: sarà Mahmood il protagonista di Capodanno a Castelsardo con un concerto seguito dai fuochi di artificio sopra il castello dei Doria.

Mamma originaria di Orosei, Mahmood è uno dei più apprezzati e seguiti artisti italiani del momento. Ha vinto tre volte il Festival di Sanremo. Per la prima volta nel 2018, nella categoria Giovani con "Gioventù bruciata", poi nel 2019, fra i big, con il brano "Soldi" e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano "Brividi".

Ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest sia nell'edizione 2019 di Tel Aviv, piazzandosi in seconda posizione, sia nell'edizione 2022 di Torino, insieme a Blanco, ed ospite alla finale 2023 alla Liverpool Arena. Inoltre, Mahmood ha prestato la propria voce al personaggio di Sebastian nella rivisitazione live-action del classico Disney La Sirenetta, diretta da Rob Marshall e distribuita dalla Walt Disney Company Italia, con molte scene girate proprio a Castelsardo, ai piedi della fortezza.

L'artista sarà anche al prossimo Festival di Sanremo 2024 e, a seguire, sarà impegnato in un tour europeo che si articolerà in sedici date, fra aprile e maggio, in dieci paesi, con gran finale al Fabrique di Milano il 17 maggio.

Un grande evento per Castelsardo ma il programma delle feste prevede anche altre iniziative. Ha già preso il via il concorso "La vetrina più bella", che si chiuderà il 7 gennaio, nato con lo scopo di sostenere il commercio locale.

Tra gli altri eventi, incontri e laboratori per bambini, proiezioni di film e i mercatini di Natale. Dal 22 Dicembre il "trenino natalizio" percorrerà le vie della città, sino al 7 gennaio (escluso il 25 e il 31 dicembre e il primo gennaio), mentre venerdì, 5 gennaio ci sarà la tombolata e sabato 6 lo "Show Musical Magic Cartoons", con la parata dei personaggi Disney. "Castelsardo ha una lunga tradizione di concerti in piazza a Capodanno - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - e, nonostante la ricca offerta delle altre piazze dell'isola, abbiamo voluto comunque proporre un nome di pregio ai nostri concittadini ed agli ospiti".