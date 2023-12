Mengoni, Capodanno a Cagliari da 1 milione di euro: è polemica

All'artista "solo" 250mila euro, ma l'organizzazione dello show avrà un peso ben più grande per le casse del Comune

foto Instagram Marco Mengoni

Il concerto di Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni è già diventato un caso e infuria la polemica per i costi dell'evento. L'organizzazione del super show e degli eventi collaterali che porteranno alla notte di San Silvestro, infatti, costerà al Comune un milione di euro, di cui 250mila andranno al cantante.

L'evento musicale, il cui annuncio ha mandato in visibilio i fan dell'artista, si terrà alla Fiera per ragioni di sicurezza e per questo motivo non sarà accessibile a tutti. Lo spazio predisposto per il concerto, infatti, potrà contenere al massimo 28mila persone.

"Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno", osserva Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio comunale di Orizzonte Comune.

"Inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso", dichiara Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti.

I COSTI. La Giunta Comunale di Cagliari ha stanziato per l'esattezza 1.027.000,4 € per il Capodanno. La suddivisione dei costi è la seguente: “Organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 451.950,24; “Organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 325.337,16; “Dalla RAS per organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 250.000,00.