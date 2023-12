Alghero. Rinviata a domenica l’accensione dell’Albero di Natale

Il progetto a cura del flower interior designer algherese Tonino Serra è realizzato col prezioso contributo degli studenti del Liceo Artistico di Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Slitta la tradizionale accensione dell’Albero di Natale in Piazza Porta Terra, alle ore 18 di domenica 10 dicembre (causa maltempo). Il tema di quest’anno è “Riflessi”: tanti ombrelli trasparenti che diventeranno meduse, con coralli e altre creature del mare che, grazie al vento che soffia quotidianamente sulla Riviera del Corallo, garantiranno un effetto davvero unico e spettacolare. Il progetto a cura del flower interior designer algherese Tonino Serra, è realizzato, come sempre, col prezioso contributo degli studenti del Liceo Artistico di Alghero. Nell'occasione sarà presente la Banda Musicale A. Dalerci che proseguirà con la musica itinerante per il centro storico. Prevista invece per la giornata di sabato 9 dicembre (ore 16) l'inaugurazione del Villaggio di Natale presso la Torre di Sulis.

Il primo weekend del mese del Cap d’Any darà il via al lungo periodo di festeggiamenti tra dicembre e gennaio e sarà caratterizzato dalla XXI edizione del Festivalguer, il Festival internazionale di arti performative a cura di Expop Teatro con gli appuntamenti del cartellone MICROmega: (...) parenthèse, points, parenthèse (10 dicembre alle 11.30 e in replica il pomeriggio alle 15.45 ai giardini Giuseppe Manno) e La Dinamica del Controvento (9 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle 16 alle 17.30; 10 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 13).

Spazio anche ai motori: da venerdì 8 fino a domenica 10 dicembre i motori saranno i protagonisti del “Challenge Riviera del Corallo” a cura del Team Alghero Corse presso il kartodromo della Pista del Corallo. Sabato 9 dicembre (ore 17.00) la Sala Mosaico del MŪSA Museo Archeologico aprirà le porte allo spettacolo di narrazione con pupazzi e oggetti "Doni" a cura di Is Mascareddas ed inserito all'interno del progetto Patrimonio connesso, nuove forme di fruizione del circuito museale di Alghero, finanziato dal programma Fondo per la Cultura 2021 (prenotazioni al numero 3407047875). Infine domenica 10 dicembre (ore 11) i tradizionali concerti e canti natalizi a cura dell'Associazione Canora Nova Alguer, Cants de Llum, presso la Chiesa N.S. di Loreto nella borgata di Sa Segada.

Cap d'Any 2023-2024 riconferma un mese intero di eventi e musica. Di seguito il link per conoscere tutti gli appuntamenti in programma e per scoprire tutte le modalità di acquisto dei biglietti o di prenotazione ove previsto: capdany.algheroturismo.eu.