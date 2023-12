Per l'Immacolata raffiche di vento fino a 80 km/h in Sardegna

In arrivo nell'Isola una perturbazione atlantica: piogge, maestrale e abbassamento delle temperature

Di: Redazione Sardegna Live

Una perturbazione atlantica raggiungerà la Sardegna durante il ponte dell'Immacolata: temperature a ribasso, piogge e temporali con raffiche di maestrale sino a 80 km/h nell'Isola. Per il momento niente neve sul Gennargentu, ma arriverà la pioggia con "precipitazioni a carattere di rovescio e temporali locali sul versante occidentale per poi spostarsi sul resto dell'Isola".

E' quanto fanno sapere dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu. Previsto anche un abbassamento delle temperature: "Quelle massime subiranno un ulteriore lieve calo, e con l'arrivo del maestrale sostenuto e forte venerdì sera si passerà dai 12-16 gradi nel Campidano a 8-12 gradi di massima".

Altro calo termico nella mattinata di sabato, a causa del maestrale e mari da molto agitati a localmente grossi. Emesso dalla Protezione civile frattempo un avviso di allerta meteo per tutta la giornata di domani, con assegnato codice giallo, per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano e Tirso e per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro.