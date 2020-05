Coronavirus, Consiglio Comunale in pressing per aiutare ristoratori, commercianti e artigiani

L’annuncio della consigliera comunale Marzia Cilloccu

Di: Alessandro Congia

Approvato all'unanimità in Consiglio Comunale il documento condiviso in commissione attività produttive e turismo che impegna il sindaco e la giunta ad adottare tutte le misure necessarie ad affrontare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Importanti misure a favore delle attività rimaste chiuse per quasi due mesi alle quali ora deve seguire una incisiva assunzione di responsabilità dell'attuale maggioranza che dovrà necessariamente passare per il coinvolgimento della Regione, per la sensibilizzazione verso l'approvazione di proposte di legge per contributi a fondo perduto indispensabili per dare loro ossigeno, dell' Autorità Portuale per le aree che potrebbero essere riprogettate per dare sfogo alle concessioni di suolo della ristorazione penalizzate dal distanziamento dei tavolini, della Camera di Commercio di Cagliari per il contributo fondamentale nella condivisione di progetti calibrati sul territorio del capoluogo.

“Auspico un impegno concreto in relazione alla cancellazione delle imposte e tasse comunali inerenti al settore per ora solo rinviate al 30 giugno – afferma la consigliera Marzia Cilloccu - l'individuazione di criteri per la concessione di spazi supplementari temporanei del suolo pubblico e un indennizzo per gli affitti e immobili di proprietà per imprese, professionisti, artigiani e non solo. Come Vice Presidente della Commissione – aggiunge la consigliera - voglio sottolineare l'approccio estremamente propositivo della minoranza che ha lavorato insieme a tutta la Commissione e all'Assessorato”.