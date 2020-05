Camion carico di legna finisce in una scarpata: grave un uomo originario di Tonara

Sul posto anche l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente questo pomeriggio presso la Diga Torrei, nell’agro di Tiana.

Intorno alle 14:30, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta per soccorrere un uomo di 68 anni, originario di Tonara, che con il suo camion, carico di legna, si è ribaltato lungo una strada di penetrazione agraria, finendo in una scarpata.

Nell’incidente il 68enne ha riportato contusioni e ferite varie per cui, oltre a personale sanitario con una ambulanza del 118 di Sorgono, è dovuto intervenire anche l’elisoccorso per il suo trasferimento in ospedale.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Sorgono, sono intervenuti anche i Carabinieri di Tonara e Ovodda.