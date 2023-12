Dona&Vinci: dona il sangue Golden Card spendibile al Lunapark Wonderland

Iniziativa voluta dall'Avis Regionale Sardegna e l’Avis Provinciale di Cagliari con l'obiettivo di incentivare le donazioni del sangue nella fascia più giovane della popolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Prende il via una nuova iniziativa, voluta dall'Avis Regionale Sardegna e l’Avis Provinciale di Cagliari, che mira a incentivare le donazioni del sangue nella fascia più giovane della popolazione.

“Dona&Vinci” è un progetto sviluppato in collaborazione con il parco divertimenti Wonderland che metterà a disposizione dell'associazione 100 Golden Card utilizzabili dal 9 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla donazione attraverso i luoghi da loro frequentati.

Il progetto è stato presentato questa mattina proprio nel parco divertimenti Wonderland che sarà inaugurato ufficialmente il 9 dicembre 2023. All’incontro erano presenti il presidente dell’Avis Regionale Vincenzo Dore, il presidente dell’Avis Provinciale di Cagliari Antioco Dessì, Stefania Loi presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Cagliari, Nadia Mombelli shopping center manager centro commerciale i Fenicotteri gestito dalla società Nhood service e la portavoce del parco divertimenti Rossella Duville.

IL PROGETTO - “Questa è un’iniziativa dedicata al periodo natalizio nel territorio di Cagliari – spiega il presidente dell’Avis Regionale, Vincenzo Dore - Meritano un ringraziamento speciale i gestori del Lunapark Wonderland perché si sono resi disponibili sin da subito nell’aiutare a incrementare le donazioni e far scoprire il nostro operato anche a un pubblico più giovane. La donazione di sangue riguarda tutti, è un elemento fondamentale ed essenziale per tutto il sistema sanitario. È il cuore pulsante di un presidio ospedaliero: senza di esso non si può fare nessun genere di intervento (anche i più piccoli e semplici). Quindi come hanno bisogno tutti i numerosi pazienti i talassemici nell’Isola, può averne bisogno davvero chiunque”.

Golden Card Wonderland – Come ottenere la card? Dopo la donazione, l’associazione fornirà una carta individuale, con validità dal 9 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, che prevederà un giro omaggio su tutte le giostre più un ingresso alla pista di pattinaggio. Le attrazioni saranno ubicate a Cagliari nel Centro commerciale i Fenicotteri con la pista di pattinaggio, il Booster (giostra itinerante più alta d’Italia con i suoi 45 metri), street food, feste a tema e tante mascotte.

“Sono molto felice di questa collaborazione e spero che grazie a questa iniziativa tanti giovani appassionati di giostre e lunapark possano avvicinarsi all’Avis e interessarsi a questa causa – dichiara la portavoce del parco divertimenti, Rossella Duville - Chi è sano e in salute è un potenziale donatore, soprattutto i giovani; il progetto “Dona&Vinci” può solo far bene alla salute di tutti, di chi dona e di chi riceve. Noi faremo la nostra parte dando in premio la possibilità di poter accedere a tutte le attrazioni presenti al Wonderland gratuitamente”.