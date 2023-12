Molestatore seriale a Is Mirrionis: abitanti annunciano assemblea

Studenti e abitanti uniti per scovare l'aggressore: "Abbiamo paura ma insieme ci difenderemo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Da troppo tempo un molestatore seriale si aggira per il quartiere di Is Mirrionis e nelle zone universitarie, aggredendo fisicamente e sessualmente molte ragazze. Ormai agisce quotidianamente e spesso più volte nel corso dello stesso giorno. Le istituzioni non si muovono e la situazione peggiora costantemente".

Gli studenti e gli abitanti del quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, denunciano una situazione che si protrae ormai da tempo. Spaventati ed esasperati, hanno annunciato un'assemblea per mercoledì 13 dicembre, alle 18, nel piazzale della mensa di via Trento.

"Non è più sostenibile. Vediamoci per condividere idee, proposte e per organizzarci su cosa fare tutti insieme - scrivono -. Abbiamo paura, ma siamo tanti, insieme riusciamo a difenderci, organizzarci, unirci, proteggerci".

E lanciano un appello: "Condividi questo messaggio con le persone che credi siano esposte, con chi attraversa questi spazi e con chi si sente in pericolo in questa situazione. Facciamo rete".