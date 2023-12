Desirè Manca (M5s): “Emodinamica va in ferie nel weekend, vergogna!”

Per la consigliera si tratta del "provvedimento della vergogna" quello dell’ospedale San Francesco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

“In questi anni pensavamo di aver visto di tutto, anche l’impossibile; invece, il provvedimento adottato all’ospedale San Francesco di Nuoro il 2 dicembre scorso ha superato ogni record della vergogna. Mentre i pazienti rischiano la morte, la SC Cardiologia del San Francesco ha deciso di andare in ferie per tre giorni. Motivo? Il personale medico e infermieristico ha bisogno di recupero psicofisico. In altre parole, questo weekend i malati di cuore troveranno le porte sbarrate perché i medici devono riposare. Come se si potesse scegliere in quali orari e in quali giorni stare male. Un fatto inaudito, scioccante, intollerabile”, osserva Desirè Manca, che aggiunge: “Per far fronte al blocco dell’attività dell’Emodinamica di Nuoro i pazienti verranno trasferiti nei due ospedali sardi che stanno letteralmente scoppiando, quelli di Sassari e Cagliari, dove i letti per le urgenze non sono mai bastati, dove i pazienti attendono su barelle di fortuna, dove le attese al pronto soccorso sono infinite e dove il carico di lavoro per i medici e gli infermieri, già disumano, aumenterà ancora”.

Questa la denuncia della consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca, che entra nei dettagli: “Stando alla nota inviata dalla Cardiologia ai vertici della Asl nuorese, oggi 7 dicembre, il servizio di Emodinamica resterà aperto fino alle 14, mentre i giorni 8, 9 e 10 dicembre il servizio resterà inattivo con ripresa dell’attività il giorno 11 dicembre alle ore 8. Una decisione che lascia senza parole, impossibile da giustificare. La Direzione della SC Cardiologia – UTIC - prosegue Manca - ha previsto la presenza di un medico in turno di “reperibilità generale non emodinamista” per trasferimenti di pazienti afferenti direttamente al Pronto Soccorso San Francesco. Stento a credere che un intero reparto di un ospedale come quello di Nuoro possa decidere di sospendere le attività in tale modo, incurante dei gravissimi disagi che ciò comporta, senza considerare il rischio per i pazienti e senza considerare le ricadute per gli altri ospedali sardi che stanno già scoppiando”.