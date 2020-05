Nieddu: "Indice contagio a 0,76 in Sardegna e 0,53 in Lombardia. Qualcosa non torna"

Fra due giorni sul sito della Regione verranno pubblicati gli indici di diffusione del contagio Rt per ogni comune isolano

Di: Redazione Sardegna Live

Fra due giorni, sul sito della Regione Sardegna, verranno pubblicati gli indici di diffusione del contagio Rt per ogni comune isolano. Se il dato sarà uguale o minore a 0,5 i sindaci avranno facoltà di disporre, dall'11 maggio, la riapertura di parrucchieri e centri estetici.

Alcuni primi cittadini, come quello di Cagliari Truzzu, hanno chiesto di avere i dati con qualche giorno di anticipo per consentire alle attività di organizzarsu. "Dipende dal ministero della Salute - spiega l'assessore alla Sanità Mario Nieddu -, se ci saranno comunicati dati e parametri che ci consentano di costruire l'algoritmo per declinare l'indice comune per comune, allora ce la faremo".

"L'indice della Sardegna risulta a 0,76, quello della Lombardia a 0,53, qualcosa non torna", osserva l'esponente della Giunta, che per quanto l'indagine epidemiologica spiega: "Di fatto abbiamo iniziato nella casa di riposo di Bitti, dove abbiamo somministrato i test sierologici al personale, agli ospiti e ai contatti più stretti, ieri ho dato mandato di fare i test al personale delle carceri".