Lega Giovani al fianco di locali notturni, lavoratori e discoteche: “Sosteniamo gli imprenditori e subito”

Anche dalla Sardegna si muove qualcosa: iniziativa di Andrea Piras, Elia Muscas e Matteo Milia

Di: Alessandro Congia

Oggi, Andrea Piras, consigliere regionale e coordinatore regionale Lega Giovani Sardegna insieme a Matteo Milia coordinatore provinciale Lega giovani Cagliari e Elia Muscas coordinatore provinciale Lega giovani Medio Campidano, hanno preso contatti con Gianfranco Pisano, proprietario dello storico locale Biggest di Samassi, uno dei principali luoghi frequentati dai giovani della zona, “per ascoltare le difficoltà e le preoccupazioni di una categoria abbandonata totalmente dal Governo” – affermano gli esponenti sardi della Lega.

La sponda arriva dalla Camera dei Deputati, dove Luca Toccalini, Coordinatore Federale Lega Giovani, sta portando avanti le istanze di imprenditori e lavoratori, oltre 400.000 in Italia considerando l’indotto. Tra le proposte individuate con imprenditori e associazioni di categoria c’è il ripristino dei voucher cartacei per il lavoro occasionale, le garanzie sulla proroga della Cassa integrazione in deroga, la pace fiscale, l’estensione del credito di imposta previsto dall'articolo 56 del decreto Cura Italia, anche in relazione agli immobili accatastati come categorie D3 e D8 e la sospensione utenze (luce, gas, occupazione suolo pubblico, con possibilità di rateizzarle a lungo periodo: “Servono risposte immediate per la sopravvivenza dei locali, per il mantenimento dei posti di lavoro e per una ripartenza in sicurezza – dicono Piras, Milia e Muscas – per questo siamo a disposizione per ascoltare tutti gli imprenditori del settore senza aspettare ulteriormente”.