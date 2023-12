Quartu Sant’Elena. 22enne fermato con a bordo un tirapugni: denunciato

Il giovane è stato fermato dai carabinieri in Piazza IV Novembre per un normale controllo

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 6 novembre, a Quartu Sant'Elena un giovane 22enne del luogo è stato fermato (precisamente in Piazza IV Novembre) in possesso di un tirapugni in metallo, detenuto all'interno del vano portaoggetti dell'autovettura Mercedes da lui utilizzata.

A fare la scoperta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia che hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto di oggetti atti ad offendere, il 22enne commerciante e incensurato.

Il giovane è stato fermato a Quartu Sant’Elena per un normale controllo alla circolazione stradale. L' oggetto pericoloso è stato successivamente sequestrato e verrà a breve conferito all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.