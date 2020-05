Caos rifiuti, Pirri tale e quale a San Michele e Sant’Elia. Il triste reportage di Valerio Piga, ‘sentinella’ del degrado

Non si ferma l’opera di Arrosa Collettivo: “Situazione peggiorata, altro che emergenza rifiuti eliminata”

Di: Alessandro Congia

Sono 322 giorni di rifiuti, così Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, 'sentenzia' la triste e perenne situazione davvero difficile da combattere, quella degli invicili e maleducati, incuranti di regole e coscienza morale: “Dopo San Michele e Sant'Elia oggi, ho fatto un giro per Pirri e la situazione anche qui è addirittura peggiorata – afferma Piga - cumuli ovunque, sopratutto nelle via Duca di Genova, Via Nelson, Via del lentisco e nei pressi di Santa Teresa e Baracca Manna. La giunta Truzzu parla, promette ma non risolve. L'emergenza rifiuti ormai tocca tutti i quartieri – ha concluso il ‘sentinellatore’ delle discariche della città, Valerio Piga”.

Ecco il reportage