Raccolta solidale, Vigili del Fuoco e Vigili urbani insieme per i bisognosi: ecco il bellissimo gesto

Iniziative di solidarietà verso chi ha bisogno

Di: Alessandro Congia

Nella giornata odierna i Vigili del Fuoco in servizio nel Distaccamento di Olbia e Aeroporto Costa Smeralda, impegnati in prima linea nel meccanismo di Protezione Civile regionale, hanno distribuito a varie associazioni di volontariato, (che a loro volta provvederanno alla distribuzione alle famiglie), generi di prima necessità e prodotti per la pulizia ed igienizzazione.

Il personale dei Vvf nella loro seconda raccolta in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Olbia, di loro spontanea volontà son stati ben contenti in un momento così difficile di dare un piccolo contributo per aiutare le tante famiglie in difficoltà con un piccolo gesto di solidarietà per venire incontro ai tanti concittadini in difficoltà per l’emergenza Covid-19.