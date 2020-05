Stoppato il campo boe a Cala Luna

La sindaca esulta per l'iniziativa della Regione

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Il campo boe per l'ormeggio di imbarcazioni e natanti nella spiaggia di Cala Luna (Dorgali) non si farà. E' stata la Regione Sardegna, attraverso l'assessore agli Enti Locali Quirico Sanna, a sospendere in autotutela la procedura riferita all'istanza di concessione demaniale marittima presentata da una società nautica di Baunei.

Per Sanna il tema è delicato. Si tratta di un'area marina protetta del golfo di Orosei e per la concessione serve la condivisione fra gli Enti locali e la Regione.

La sindaca pentastellata di Dorgali, Maria Itria Fancello, esprime la propria soddisfazione per gli sviluppi. Insieme ai consiglieri regionali del M5S si era attivata per opporsi al campo boe. "Questa presa di posizione della Regione non può che renderci felici - spiega all'ANSA la prima cittadina - Stavamo predisponendo la risposta ai funzionari del demanio pubblico che ci avevano sollecitato in tal senso, e naturalmente quanto scriveremo non incoraggia al rilascio della concessione".

"Ribadisco quanto già espresso nei giorni scorsi: uno specchio acqueo di 1.650 metri quadri di fronte alla spiaggia di Cala Luna, che ricade inequivocabilmente in territorio di Dorgali, non può essere concesso per la realizzazione di un campo boe. Non è possibile procedere con la privatizzazione di un tratto di mare a beneficio di una società privata. Stiamo parlando di una perla, Cala Luna, destinata a diventare area marina protetta".