Studente accoltellato, domani l’udienza di convalida dell'arrestato

Migliorano le condizioni del 15enne, non è più in coma farmacologico

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Google Maps

È in programma domani a mezzogiorno l'udienza di convalida dello studente di 14 anni arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un compagno di scuola 15enne, fuori dall'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra.

In quella occasione il ragazzino, difeso dall'avvocato Pergiorgio Piroddi, potrebbe fornire la sua versione dei fatti, spiegando, forse, le ragioni che lo hanno spinto a prendere un coltello da cucina e a ferire al collo il compagno di scuola.

Il 15enne è ancora ricoverato nel reparto di Cardioanestesia dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Non è più in coma farmacologico, è sedato ma vigile, i medici sono ottimisti ma mantengono riservata la prognosi. Nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito in un altro reparto.