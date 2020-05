Coronvirus, 2 persone guarite a Fonni, la sindaca: bene, ma non dobbiamo avere fretta

Daniela Falconi aggiorna sulla situazione e chiede anche per la Fase 2 responsabilità

Di: Redazione Sardegna Live

“I pazienti positivi sono 4, due in meno di quelli che vi avevo comunicato circa una settimana fa. Ci sono due guariti e in questi giorni tutti continueranno ad essere sottoposti a tampone fino a completa guarigione. Incrociamo le dita per loro e speriamo davvero che presto ne vedano la fine”.

A comunicarlo è la sindaca Daniela Falconi che aggiunge: “In paese sta iniziando la nostra fase 2 e si vede, c'è fermento, c'è più traffico. E devo dire, anche qualche sorriso in più”.

Però, ribadisce il primo cittadino, “ricordiamolo che abbiamo ancora regole rigide da seguire. Anche se non ci piacciono le dobbiamo seguire. Cerchiamo di essere responsabili come abbiamo fatto fino ad ora. Se c'è una cosa che non dobbiamo avere è la fretta, ci manca solo che si vanifichi tutto lo sforzo di questi mesi”.

Infine, Daniela Falconi parla della riapertura di alcune attività e dei tamponi effettuati: “Un piccolo inciso sulla possibile riapertura di alcune attività tramite mia ordinanza per lunedì 11. Ho già parlato con le imprese coinvolte e ho detto loro che se non interviene nessun organo superiore a bloccare tutto non ho difficoltà a firmare un'ordinanza. Mi fido dei miei paesani e so che faranno, come sempre, le cose per bene. Resta un MA grande come una casa, ed è il famoso indice di contagiosità Rt che la regione dovrebbe fornire ogni giorno a partire da venerdì 8 maggio senza del quale nessuna ordinanza può essere emessa. Io che ti statistica ne capisco davvero poco sono portata a pensare che il calcolo degli indici si fa con campioni omogenei. Soprattutto se questi indici sono comunali. E io mi pongo solo una domanda: i paesi che confinano col nostro ma anche gli altri circa 200 della Sardegna che sono a positivi zero hanno subito gli stessi controlli di Fonni? E siamo sicuri che questi paesi che hanno subito zero tamponi siano "più sani" del mio dove di tamponi ne sono stati fatti decine e "ovviamente" qualche positivo è venuto fuori? Spero si comprenda che non ce l'ho con i paesi ma vorrei che si capisse l'enorme responsabilità che un Sindaco, qualunque Sindaco, si assume con queste decisioni. La lascio così questa riflessione, sospesa”.