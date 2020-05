Coronavirus, c'è un nuovo caso a Oliena

La denuncia dell'amministrazione: "Tutto sembra tornato come prima: festini, compleanni, spuntini"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Nuovo caso di coronavirus a Oliena, dopo che un primo cittadino Covid positivo era emerso la scorsa settimana, a ridosso dell'inizio della Fase 2. 

"L’ATS - si legge sui canali dell'amministrazione comunale - ci comunica ufficialmente un nuovo caso di positività nel comune di Oliena, pertanto il numero dei casi positivi nel nostro paese sale a 2. Lo stato di salute dei nostri compaesani colpiti dal virus è comunque sotto controllo, sono già state messe in atto tutte le misure di isolamento sociale anche per le altre persone venute a contatto con i soggetti interessati. Il Centro Operativo Comunale è operativo per gestire l’emergenza e per garantire il monitoraggio della situazione e della sua evoluzione, in stretto contatto con l’Ats e con tutti gli organi competenti".

"Purtroppo - constata il Comune di Oliena - la cosiddetta "Fase 2" nel nostro paese è coincisa con un peggioramento della situazione. Notiamo da ieri che tutto sembra tornato come prima: festini, compleanni, spuntini, e via vai di persone senza alcun criterio. Vogliamo confermare ed evidenziare che non c'è stato alcun "liberi tutti". Ancora una volta ci appelliamo alla responsabilità e al buon senso della cittadinanza".

E ancora: "Questo Virus, che si è ormai insinuato al nostro interno, dobbiamo combatterlo rispettando le regole e con senso di altruismo, non pensando solo a noi stessi, ma soprattutto agli altri, le persone più deboli, i nostri genitori, i nostri figli, gli anziani, le persone malate. Solo tenendo bene a mente che con un modo di comportarsi scriteriato il pericolo di contagio è altissimo potremo essere utili e fare la nostra parte nel superamento della pandemia".