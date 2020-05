L’annuncio del sindaco Giacomo Porcu: “Uta è Covid free, ma non si scherza comunque, stiamo ancora più attenti”

Di: Alessandro Congia

Uta è ufficialmente Covid free, ma non si scherza. Lo scrive il sindaco Giacomo Porcu (nella foto), che annuncia: “Ci son date che rimarranno nella storia, scrivendola. Il 5 maggio. Nel 1821 la morte di Napoleone. Nel 2002 il trionfo della Juve e la disfatta della seconda squadra di Milano, ma oggi la nostra comunità torna Covid free. Ho espresso le più sincere felicitazioni e ringraziamenti, da parte di tutta la Comunità, alla persona interessata, per il suo comportamento assolutamente coscienzioso. Da subito siamo stati certi di arrivare a questo lieto fine, come nei precedenti 3 casi (non fate conti e fidatevi, Uta ora è Covid Free). Ora più che mai impegnamoci al massimo per mantenere "la rete inviolata" fino al fischio finale. Dobbiamo essere ancora più attenti e rigorosi senza credere che il peggio sia ormai alle spalle. Tanta è la strada da percorrere. Riprendiamo a vivere con la massima prudenza – conclude il sindaco Giacomo Porcu - ma non scordiamoci quanto dura sia stata. Non abbassiamo la guardia perchè il male è sempre dietro l'angolo, proprio come la seconda squadra di Milano. Forza Uta, uniti ce la faremo”