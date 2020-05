Cadavere ritrovato sugli scogli, è giallo sulla morte di un uomo

Si tratta di un uomo sulla quarantina, mistero sulla morte: incidente o gesto volontario?

Di: Alessandro Congia

Mistero a Porto Torres per il ritrovamento del cadavere di un uomo, di circa 40 anni, sugli scogli vicino alla chiesetta di Balai. L’uomo, di cui per ora non sono state rese note le generalità, potrebbe essere caduto dalla parete rocciosa.

Sul posto sono arrivati, oltre la squadra del locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco, i nuclei specialistici sommozzatori, nautici ed elicotteristi. Presenti sul posto Capitaneria di Porto, Carabinieri e personale medico del 118.

E’ giallo sul decesso: forse potrebbe essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario dell’uomo, ancora non è dato sapere se al momento della tragedia fosse da solo o assieme a qualcuno.