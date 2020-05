Tragedia a Serramanna: uccide la moglie a coltellate. Aveva 51 anni

Ferito il marito, ora ricoverato all'ospedale Brotzu

Di: Alessandro Congia

Un acceso diverbio in casa, nell'abitazione di via Turati 52 a Serramanna finito in tragedia: Giovanni Murtas, 57 anni, ha ucciso la moglie, Marisa Pireddu, 51 anni, a coltellate.

L'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi al torace con la stessa arma: è stato elitrasportato al Brotzu e pare non sia in pericolo di vita.

Il loro unico figlio che abita con loro, Antonio, 29 anni, al momento della tragedia non era a casa.

Sul posto il personale operante della stazione Carabinieri di Serramanna e i colleghi della Compagnia di Sanluri.