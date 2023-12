Carabinieri, visita del generale Bernardini alla Legione Sardegna

Incontro con i militari dell'Arma che operano nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Visita del comandante interregionale dei carabinieri "Podgora", il generale di Corpo d'Armata Enzo Bernardini alla Legione carabinieri Sardegna. L'alto ufficiale, accolto dal comandante regionale, il generale di brigata Stefano Iasson, ha incontrato una rappresentanza di militari della sede e dei vari reparti operanti sul territorio regionale, oltre ad alcuni membri del Cobar e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

La visita è stata l'occasione per complimentarsi con i militari che lavorano in Sardegna sia per il rapporto con i cittadini che per le recenti operazioni antidroga e per le altre attività di contrasto ad ogni forma di criminalità. Nel suo intervento il generale Bernardini ha auspicato che, nonostante la difficile congiuntura economica, "si continui a vigilare affinché gli attuali livelli di sicurezza restino inalterati, siano conservati e rafforzati i servizi sul territorio, puntando a migliorare sempre la qualità della presenza dell'Arma e la frequenza di pattuglie e perlustrazioni, allo scopo di rafforzare il servizio di prossimità e la costante assistenza alla popolazione".