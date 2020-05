Donna travolta in via Dante, soccorsa dal 118

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, quest’oggi, in centro città: il conducente di una Dacia Sandero, un cagliaritano 40enne, nel percorrere la via Dante, in direzione piazza Giovanni XXIII°, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito una cagliaritana di 63 anni che attraversava fuori dalla strisce pedonali.

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Marino, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.