Monserrato, scippatore seriale incastrato dalle telecamere: arrestato

Vittime dei furti due donne

Di: Alessandra Leo

Un uomo è finito agli arresti domiciliari ieri a Monserrato, per due furti con strappo.

Le accurate indagini svolte dai Carabinieri della locale stazione hanno permesso di ricostruire due distinti episodi, avvenuti gli scorsi 1° e il 2 ottobre durante le ore serali, ai danni rispettivamente di una 60enne e di una 67enne del luogo.

Il primo episodio si è verificato in via del Redentore presso l'incrocio con via Sorgono. Il secondo, che per il ladro non era giunto a buon fine, è accaduto il giorno dopo a qualche centinaio di metri di distanza dal primo sito, sempre in via del Redentore in prossimità di una tabaccheria.

Quella sera l'uomo era stato fermato dopo lo scippo dai Carabinieri in via Virginia all'incrocio con via San Gavino Monreale, mentre indossava abiti compatibili con quelli descritti dalla vittima. Era entrato quindi subito nella rosa dei sospettati.

La successiva sistematica acquisizione delle immagini riprese dall'ottimo impianto di videosorveglianza comunale ha consentito ai militari dell'Arma di ricostruire con precisione i movimenti dell'uomo in prossimità del compimento dei due scippi. Tale ricostruzione è stata accolta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.