Porto Torres. Sorpresi con ecstasy e marijuana: due giovani nei guai

I carabinieri hanno arrestato un 20enne e denunciato un 18enne

Di: Redazione Sardegna Live

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato un 20enne e denunciato un 18enne, entrambi sassaresi, in quanto gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del normale pattugliamento i militari hanno notato i due giovani mentre percorrevano a piedi via Arborea. Entrambi, già visti nel corso della serata nei pressi di un noto locale turritano, sono stati riconosciuti dai militari sia dall’abbigliamento che dal fatto di avere in mano gli stessi bicchieri di quando erano stati precedentemente notati.

Una volta perquisiti, i carabinieri hanno scoperto che il 20enne era in possesso di due pasticche di mdma per un peso complessivo 100 grammi e 5 grammi di marijuana oltre a un grinder, mentre il 18enne aveva con sé 3 bustine contenenti mdma in cristalli per un peso complessivo di 1,3 grammi. Il tutto nascosto negli slip.

I militari hanno successivamente esteso la perquisizione alle rispettive abitazioni, trovando nella casa del ventenne 305 grammi di marijuana suddivisa in 12 buste, una pasticca di mdma, un bilancino e un grinder oltre a 7145 euro nascosti in vari posti dell’abitazione. A casa del diciottenne, invece, i carabinieri hanno trovato una bustina contenente mdma in cristalli per un peso complessivo di 12,5 grammi e un bilancino. Il ventenne si trova attualmente ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida mentre l’altro giovane è stato denunciato.