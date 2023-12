Rapina armata alle poste di Talana: in fuga tre banditi

Costretto un dipendente a consegnare il denaro in cassaforte: caccia ai malviventi

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina presso gli uffici postali di Talana tre uomini mascherati e armati di pistola hanno messo a segno una rapina.

I malviventi hanno fatto irruzione nella sede delle poste di via Vittorio Emanuele intorno alle 10, e hanno costretto un dipendente ad aprire la cassaforte e consegnare i soldi.

Non è chiara l'entità del bottino prelevato dai banditi, che si sono dati alla fuga per le vie del paese. Sul posto i carabinieri di Lanusei che stanno raccogliendo le testimonianze e visionando le immagini delle telecamere.

Posti di blocco in tutto il territorio per cercare di intercettare il commando in fuga.