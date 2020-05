Coronavirus. I dati in Sardegna, la Regione precisa: sono 1.317 i casi. Uno in più oggi

Solinas: "Nell'aggiornamento del 3 maggio erano stati conteggiati 3 positivi in più"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1.317 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

"Nell'aggiornamento del 3 maggio erano stati conteggiati 3 positivi in più per la provincia di Nuoro, si tratta invece di persone guarite clinicamente riscontrate positive al tampone (quindi non nuovi casi)", ha sottolineato Solinas in conferenza stampa.

Il dato odierno, rispetto alle prime notizie dei zero contagi, registrata un unico incremento (+1) per la provincia di Cagliari.

È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 28.052 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 100, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 553 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 433 pazienti guariti (+17 rispetto al dato precedente), più altri 112 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).

Sul territorio, dei 1.317 casi positivi complessivamente accertati, 242 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro, 848 a Sassari.