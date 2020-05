Coronavirus. Zero casi e zero decessi in Sardegna: parte bene la Fase 2

Ma attenzione, serve prudenza

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1.317 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

"Nell'aggiornamento del 3 maggio erano stati conteggiati 3 positivi in più per la provincia di Nuoro, si tratta invece di persone guarite clinicamente riscontrate positive al tampone (quindi non nuovi casi)", ha sottolineato Solinas in conferenza stampa.

Il dato odierno, rispetto alle prime notizie dei zero contagi, registrata un unico incremento (+1) per la provincia di Cagliari.

È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 28.052 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 100, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 553 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 433 pazienti guariti (+17 rispetto al dato precedente), più altri 112 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).Ma i numeri di oggi non devono far abbassare la guardia. La prudenza deve restare massima. È necessario seguire le regole sul distanziamento sociale e sulla protezione individuale.

Solinas. "Il virus è ancora presente” ha detto il presidente della Regione. “Occorre ripartire con estrema prudenza e con l’osservanza di norme che assicurino ancora il necessario distanziamento”.

I casi positivi di Sinnai. Intanto, sempre nella giornata di oggi, il sindaco di Sinnai ha dato comunicazione di quattro persone risultate positive nel suo comune, ma si tratta di casi accertati nei giorni scorsi, nonostante, appunto, la notizia sia stata diffusa oggi.