Cagliari, ruba un cellulare e aggredisce i Carabinieri: bloccato con il taser

Colluttazione in centro vicino a piazza del Carmine

Di: Alessandra Leo

È stato arrestato ieri a Cagliari, per rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale, un ventiquattrenne gambiano senza fissa dimora, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Presso piazza del Carmine, all'angolo con via Maddalena, i militari hanno notato un giovane, identificato poi in un diciannovenne tunisino, che ha richiamato la loro attenzione mentre discuteva animatamente con un altro straniero. I Carabinieri hanno immediatamente appurato che il gambiano si era impossessato del cellulare del nord africano e tra i due era nata un’animata discussione sfociata poi in violenza.

I Carabinieri hanno inizialmente sedato la colluttazione, poi ripresa coinvolgendo anche i militari stessi, i quali hanno dovuto utilizzare il taser, dapprima con una scarica di avvertimento e poi con due colpi che hanno inibito la carica aggressiva dell'africano, che è stato quindi posto in condizioni di non nuocere e ammanettato.

Condotto presso la caserma di via Nuoro, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Cagliari in attesa di essere condotto al palazzo di giustizia, per essere giudicato con rito direttissimo nella giornata odierna.