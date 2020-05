Arbatax. Un uomo cade in mare dalla sua imbarcazione: tratto in salvo

A recuperare l’anziano è stato un altro pescatore che stava uscendo in mare in quell’istante.

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura per un pescatore 67enne. Una ragazza, mentre passeggiava nel piazzale delle Rocce rosse ha intravisto un uomo in acqua in difficoltà, al largo del porto. La donna ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria che hanno coordinato le operazioni di salvataggio. A recuperare l’anziano è stato un altro pescatore che stava uscendo in mare in quell’istante. Il 67enne è stato trasportato, a bordo di un’ambulanza del 118, all’ospedale Nostra Signora della mercede di Lanusei per accertamenti.