Lockdown con i problemi di sempre, Valerio Piga: “320 giorni di rifiuti, la situazione è sempre la stessa”

Il portavoce di Arrosa Collettivo durante il suo ‘sentinellare’ tra le discariche a cielo aperto in città

Di: Alessandro Congia

“Speravo di non trovare aliga (rifiuti, n.d.r.) in giro per la città di Cagliari dopo il lockdown di due mesi, invece la situazione non è cambiata. Oggi attività motoria tra via Abruzzi e Piazza Medaglia Miracolosa e queste sono le foto che ho appena scattato”.

Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, attacca: “Due mesi in cui il Comune poteva fare controlli più mirati ed invece poco si è fatto. Dalle foto che mi stanno arrivando anche dagli altri quartieri la situazione è rimasta tale e quale. La puzza si sentiva anche a qualche centinaio di metri, per via della giornata calda, Non oso pensare quando le temperature raggiungeranno oltre i 30 gradi. Niente, son passati 320 giorni – aggiunge Valerio Piga - e mi tocca riprendere e denunciare la situazione di emergenza”.