Mascherine professionali al Santissima Trinità: le ha donate Massimo Cellino

Un altro gesto di solidarietà dell’ex presidente del Cagliari Calcio

Di: Alessandro Congia

Massimo Cellino continua a fare donazioni alla città di Cagliari. Sono state consegnate stamattina 200 mascherine ffp2, altamente professionali e certificate, al personale del Santissima Trinità di Cagliari.

E’ il dono di Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari calcio, non nuovo a gesti di buon cuore: qualche settimana fa sempre sua la donazione al nosocomio di Is Mirrionis di alcuni ventilatori polmonari utili per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. La notizia è apparsa sul profilo di Alice Marracini.