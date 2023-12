Caro-voli di Natale, centinaia di euro per raggiungere le Isole

I biglietti aerei da e verso la Sardegna e la Sicilia hanno ampiamente superato in alcuni casi anche i 500 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Assoutenti ha lanciato l'allarme, dopo aver monitorato l'andamento dei prezzi, per i caro-voli nel prossimo periodo festivo sulle tratte da e verso la Sardegna e la Sicilia : i biglietti andata e ritorno hanno ampiamente superato in alcuni casi anche i 500 Euro.

I prezzi analizzati da Assoutenti non dovranno comportare neanche i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere.

" Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini . - spiega il presidente Furio Truzzi - Un'emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione ".

Il Codacons si appella quindi all'Antitrust " perché emani, così come fatto nei giorni scorsi per questioni assai meno rilevanti, misure cautelari d'urgenza nel settore del trasporto aereo volte a bloccare gli algoritmi che fanno impennare le tariffe dei voli per le isole nei periodi di Natale e Capodanno, e contrastare le speculazioni che puntualmente danneggiano gli utenti in questo periodo dell'anno ".