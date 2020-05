Coronavirus. I lavoratori di Formula Ambiente donano due ore di retribuzione al Santissima Trinità di Cagliari

Sono una ventina i lavoratori di Sestu che hanno aderito all’iniziativa

Di: Redazione Sardegna Live

Una ventina di lavoratori di Formula Ambiente Spa - ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Sestu - devolveranno 2 ore della loro retribuzione a favore dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“Abbiamo deciso – hanno detto i lavoratori – di attivarci a seguito dell’emergenza che ha colpito tutto il Paese, compresa la nostra isola. Il virus ha mandato in tilt tutto, colpendo in particolare le strutture sanitarie a causa dei mancanti dispositivi di protezione individuali, non sufficienti a coprire tutte le richieste”.