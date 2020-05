Sassari entra in Fase 2: sì a spostamenti in auto con la famiglia

La nuova ordinanza del sindaco Campus

Di: Redazione Sardegna Live

Sì a incontri coi congiunti, spostamenti in auto, a piedi o altri mezzi con figli minori, movimenti dall'abitazione col nucleo familiare, sulla stessa auto, verso la campagna, la seconda casa o la barca. Sono le disposizioni contenute nell'ultima ordinanza firmata dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, per la Fase 2.

Disinfettanti per le mani dovranno essere messi a disposizione dei clienti in ogni attività aperta al pubblico, mascherine e distanza da rispettare nei luoghi al chiuso, compresi i mezzi pubblici. Limitati gli accessi in parchi, giardini e cimiteri. Consentita l'attività fisica individuale, anche nei centri sportivi e per gli agonisti, professionisti e non.

Per il momento sono sospese tutte le manifestazioni sportive e spettacoli, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, circoli ricreativi, centri sociali e culturali. Aperti i luoghi di culto che adotteranno misure anti-assembramento. Sì ai funerali, no a cerimonie civili e religiose, musei, palestre, piscine, centri benessere e centri termali (salvo per chi ha necessità di assistenza). Vietato l'accesso di parenti in Rsa e hospice.

Potranno riprendere regolarmente l'attività esercizi alimentari, cartolerie, librerie, giocattoli, negozi di abbigliamento e calzature per bambini, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. E ancora i mercati all'aperto giornalieri, mense e catering. No a ristorazione. Bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie e pasticcerie possono effettuare consegna a domicilio. Ancora chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti, riaprono lavanderie e tintorie.