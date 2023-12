Smarrita nelle campagne di Guspini: dopo ore ritrovata anziana

La donna era andata alla ricerca di funghi, quando ha perso l'orientamento

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, alle 19, la centrale operativa dei Carabinieri di Villacidro ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte dei familiari di una 83enne originaria di San Nicolò Arcidano, che si era smarrita durante un'escursione per la ricerca di funghi nelle campagne di Guspini.

La donna si era recata nella compagnia di un familiare 77enne, ma ad un certo punto i due anziani escursionisti hanno perso contatto. Rapidamente i militari si sono organizzati per una battuta nella zona. La donna, probabilmente molto stanca, aveva raggiunto quell'area sin dalle prime ore del mattino.

Data l'età, poi, la signora aveva qualche difficoltà di carattere fisico che era stata descritta ai carabinieri dai propri familiari, preoccupati per la sua sorte. Dopo una lunga, impegnativa ricerca, durata alcune ore ed eseguita in zona impervia, resa difficile anche dall'orario notturno e dalla natura boschiva, rocciosa e in alcuni tratti scoscesa dell'area, gli uomini dell'Arma hanno fortunatamente udito le grida dell'anziana che si era smarrita e che implorava soccorso.

Orientati dalle insistenti urla, i militari hanno trovato la donna adagiata per terra in un costone roccioso, ubicato in prossimità di una scarpata, in località Gentilis. Viste le difficoltà di spostamento dell'anziana, che non era in grado di camminare, gli operatori sono riusciti, sia pur con grande fatica, a ripercorrere la boscaglia al buio con l'aiuto delle torce in dotazione, e con grande difficoltà l'hanno ricondotta sulla strada, dove è stata presa in consegna da personale del 118, nel frattempo fatto intervenire, che l'ha trasportata presso l'ospedale San Martino di Oristano.

La donna tutto sommato sta bene e verrà dimessa nella giornata odierna. Un finale positivo insomma, dopo un brutto spavento che ha premiato il tempestivo impegno degli uomini dell'Arma.