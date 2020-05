Riapre la stazione di servizio sulla 131

Tornano caffè, cappuccino e cornetto per gli automobilisti

Di: Redazione Sardegna Live

Da domani, 4 maggio, riaprirà la stazione di servizio sulla SS 131 all'altezza di Abbasanta. L'Oasi Losa servirà nuovamente caffè, cappuccini e cornetti ad automobilisti e viaggiatori.

Come previsto dall'ultimo Dpcm e dall'ordinanza firmata ieri dal governatore Solinas, l'attività tornerà a operare. Per il momento aprirà solo uno dei due bar, quello in direzione Sassari, che potrà essere raggiunto anche da chi transita in direzione Cagliari mediante l'apposito sottopassaggio.

Il locale rimarrà aperto per il momento dalle ore 4 fino al primo pomeriggio, in attesa di capire quale sarà l'afflusso effettivo di clienti in questa nuova fase.