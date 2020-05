Nurachi Covid free, la soddisfazione del sindaco

Renzo Ponti: "Una bellissima notizia che aspettavamo da giorni"

Di: Redazione Sardegna Live

Il paese di Nurachi è Covid free. Sono guariti tutti i pazienti contagiati dal virus nel centro dell'Oristanese.

Il sindaco Renzo Ponti ne ha dato notizia: "Siamo stati appena contattati dall'ATS di Oristano per informarci che tutti i quattro pazienti di Nurachi positivi al Covid-19, sono completamente guariti. Una bellissima notizia che aspettavamo da giorni e che ci riempie di gioia. Finalmente inizia una nuova fase e, tutti insieme, con le necessarie precauzioni, dobbiamo impegnarci per la ripartenza, con l'obiettivo di ritornare più forti di prima. Un abbraccio immenso va alle persone guarite, perché hanno mostrato, in un momento difficilissimo della loro vita, una forza e un coraggio immenso".

"Un grazie invece va a tutti i concittadini per aver permesso, con il loro corretto comportamento, il raggiungimento di questo risultato".