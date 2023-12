Carbonia, in auto con coltello e droga: arrestata una coppia

Trovata oltre un chilo di sostanza stupefacente a casa dell’uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo e una donna, rispettivamente di 36 e 35 anni, sono arrestati dalla Polizia di Stato durante la notte di ieri, giovedì 30 novembre, a Carbonia, per ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli Agenti del Commissariato, impiegati in attività di prevenzione e controllo del territorio in città, hanno fermato un’auto con a bordo quattro persone, di cui uno noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di Polizia in materia di stupefacenti.

Fin da subito, l’uomo ha manifestato segni di nervosismo, tanto da insospettire i poliziotti che hanno proceduto quindi a una perquisizione personale e veicolare. All’interno della borsetta della donna sono stati trovati una busta contenente 11 grammi di cocaina, 24 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. Il suo compagno, conducente dell’auto, è stato trovato in possesso della somma di 3.540 euro in contanti, ritenuta provento della presunta illecita attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche nelle rispettive abitazioni, dando esito positivo a casa dell’uomo, dove è stato rinvenuto oltre un 1 chilo di marijuana, La coppia è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.